Kedi kurtarma operasyonu

RECEP MEBET

Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilin altından yükselen kedi sesi vatandaşları harekete geçirdi.

Hz. İbrahim Camii civarında bulunan aracın motor bloğu ile çamurluğu arasında kaldığı tahmin edilen yavru kedi, miyavlayarak adeta çevreden yardım istedi.

Otomobilden gelen sese duyarsız kalmayan sürücü ve mahalle sakinleri, yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular.

Vatandaşların tüm çabaları sonuçsuz kalınca, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkan yavru kedi, sağ salim kurtulmayı başardı.

Kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü noktanın az ilerisinde bekleyen anne kedi ve kardeşleriyle buluşan yavru kediye, duyarlı vatandaşlar tarafından su ve süt ikram edildi.