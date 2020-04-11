Kemal Öz Gıda, istihdamını yüzde 50 artırıyor

Çorum’da faaliyet gösteren ve gıda sektörünün önde gelen firmalarından Kemal Öz Gıda, koronavirüsten dolayı sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde çalışan personel sayısını yüzde 50 artırma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” adlı yardımlaşma ve dayanışma kampanyasına ülke genelinde olduğu gibi Çorum’dan da destek artarak büyüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “istihdamı azaltmayın, personelinize sahip çıkın, işsiz gençlerimizin iş sahibi olmasına yardımcı olun” şeklindeki çağrılarına destek veren AK Parti Çorum Belediye Meclis Üyesi ve Kemal Öz Gıda yetkilisi Bülent Özdoğan, “bu sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız. Biz bize yeteriz” dedi.

Bülent Özdoğan, 30 personel çalıştırdıklarını, istihdam oranını yüzde 50 artıracaklarını ve 15 personel daha alacaklarını bildirdi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde mantı imalatı yapan ve birçok ülkeye ihracat yaparak Çorum ekonomisine önemli bir katkı sağlayan Kemal Öz Gıda’nın bünyesine 15 personel daha ilave edeceği bildirildi. (HABER MERKEZİ)

(Haber Merkezi)