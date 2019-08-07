Kemik kırdığı bıçakla traş yaptı

HURŞİT BOZKURT

Çorum’da yaptığı başarılı bıçak imalatıyla dikkat çeken ASP Endüstriyel Bıçak Sahibi Abdulsamet Poyraz, yayınladığı videosuyla adeta internet fenomeni oldu. Koca kemikleri parçaladığı bıçağıyla traş yapan usta bıçakçının videosu yoğun ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde haberlerini paylaştığımız Abdulsamet Poyraz, ömürlük garanti verdiği bıçaklarına olan güvenini gözler önüne sermek için kamera karşısına geçti. Koca koca kemikleri paramparça ettiği bıçağıyla, kolundaki kılları traş eden Abdulsamet Poyraz, bıçağın ağzında hiç bir deformasyon olmadığını, keskinliğinden ve kalitesinden bir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2019, 20:12