‘Keneden terörist ürettiler’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Gerçek Hayat Dergisi’nin Temmuz-Ağustos sayısında, keneler kapak konusu oldu.

Çorum’un da risk haritası üzerinde yer aldığı haberde, kene ve sivrisineklerin adeta birer teröriste dönüştürüldüğü ele alındı.

“Biyolojik saldırı atlındayız” başlıklı önsözüyle konuyu gündemine alan Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, biyolojik saldırıların tarihsel sürecini ve kene vakalarını kaleme aldı.

Salgın hastalıkların atom bombasından daha tehlikeli olduğuna işaret edilen yazıyı, okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.