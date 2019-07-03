Kent Konseyi Başkanlığı’na Şahiste Uçar seçildi

FATİH AKBAŞ

Çorum Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurulu yapıldı. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda Kent Konseyi Başkanlığına Şahiste Uçar seçilirken yürütme kurulu üyeleri de belirlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda ilk olarak divan heyeti belirlendi.

Divan Başkanlığında Lemzi Çöplü katip üyeliklere ise Mehmet Aydın ve Gülistan Başçı seçildi.

Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan açılış konuşmasında görev süresinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sonrasında ise Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve MHP İl Başkanı Arslan Kaynar birer konuşma yaptılar. Protokol konuşmalarının ardından ise Kent Konseyi Başkanlığı seçimi yapıldı. Başkanlığa Şahiste Uçar’ın seçilmesinin ardından yürütme kurulu üyeleri seçildi. Genel kurul dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Şahiste Uçar, Ayşe Yaz, Firdevs Yalçın, Kerep Ölçer, Gülistan Başçı, Faruk Özyılmaz, Sami Çam, Tekin Çınar, Hasan Kızıltepe, Hüseyin Kır, Lemzi Çöplü.