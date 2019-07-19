Kent Ormanı’ndan şikâyet var

RECEP MEBET

Çorumlu piknikçiler, Sıklık mevkiinde bulunan Kent Ormanı mesire alanını mesken tutan yerli göçmenlerden şikâyetçi.



Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili tepkilerini dile getiren vatandaşlar, “Mesire alanı, göçmenlerin mekanı haline geldi” diyerek ortaya çıkan görüntüden duydukları rahatsızlığı ifade ettiler.

Söz konusu konar göçerlerin yol açtığı çevre kirliliğine dikkat çeken vatandaşlar, “Küfürlü konuşmalar ve çevreye bırakılan insan atıkları yüzünden güzelim mesire alanını kullanamaz hale geldik” diye konuştular.

Yetkililere seslenen vatandaşlar, “Kent Ormanı’nın amacı dışında kullanımına seyirci kalınmamasını ve acilen düzenleme yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.