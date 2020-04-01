Kente giriş yapan herkesin ateşi ölçülüyor

FATİH BATTAR

Çorum’da koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve Jandarma ve sağlık ekipleri kente giriş yapan tüm araçların sürücü ve yolcularının ateşlerini ölçmeye başladı.

Çorum’da koronavirüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Kentin giriş noktaları olan Samsun ve Ankara yolunda polis ve Jandarma ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri, kente gelen tüm araçları durdurarak sürücü ve araçtaki yolcuların kimlik kontrollerinin ardından ateşlerini ölçmeye başladı.

Çorum’da özellikle Ankara yolunda araç yoğunluğu devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında şehir girişlerinde kontrol noktasında uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ve Jandarma ekibi kimlik kontrolünün ardından Evde Kalın’ çağrısı yaparken, sağlık ekipleri de şehre giriş yapan herkesin ateşini ölçüyor. Yüksek ateşi olanlar tedbir amaçlı hastaneye yönlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirlerarası otobüs seyahatlerinin Valilik iznine bağlanmasıyla yollarda otobüslerin yerini kamyon ve araçlar aldı. ‘Evde kalın’ uyarılara rağmen Ankara yolundaki araç yoğunluğu dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 14:12