Kıbrıs Gazisi Mahmut Uzuner vefat etti

EROL TAŞKAN

Üyük Köyü sakinlerinden Kıbrıs Gazisi Mahmut Uzuner (65) vefat etti.

Yaklaşık bir haftadır solunum yetmezliği teşhisi ile Elitpark Hastanesi’nde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Mahmut Uzuner, bu sabah hayatını kaybetti.

Kıbrıs Gazisi’nin cenazesi, bugün Üyük Köyü Camii’nde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığı önünde kılınan cenaze namazından sonra dualarla defnedildi. Cenazeye Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, askeri erkan temsilcileri, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Yahya Çoban, Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül ve çok sayıda cemaat katıldı.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.