'Kıbrıs, Kıbrıs Türkü'nün özvatanıdır'

EROL TAŞKAN

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Kıbrıs Bakır Harekatı'nın 46. yılında yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türkleri 46 yıldır huzur ve güven içindedir." dedi.

46. yıl önceki durumu özetleyip Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine değindi.

Gül, Türkiye'nin bugün Akdenhiz sahasındaki hakimiyetinin temelinde Kıbrıs Barış Harekatı bulunduğunu, bugün Akdeniz sahasında verilen tüm mücadelelerin Türk varlığının hükmü, hakimiyeti ve huzurunu esas aldığını söyledi

Kıbrıs Türkü'nün esaretinin Kıbrıs Barış Harekatı'yla sonlandırıldığını anlatan Muharrem Gül, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılını kutladığı açıklamasında şunları söyledi;

"Bundan 46 yıl önce, Kıbrıs adası büyük bir drama sahne olmuştu. Ada'da, 15 Temmuz 1974'de, bir Yunan-Rum darbesi gerçekleştirilmişti. Bu darbenin asıl amacı; Ada'daki Türk varlığının tamamen ortadan kaldırılarak Kıbrıs'ın tümüyle Yunanistan'a bağlanmasıydı. Böylece, Türkiye batıdan güneye kuşatılıp, Akdeniz'den tecrit edilmiş olacak ve dolayısıyla yaşam alanı daraltılacaktı.

Türkiye, Kıbrıs'ta oluşan bu oldu-bittiye şüphesiz seyirci kalamazdı. Kıbrıs Türk'ünü korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak Anavatan'ın namus borcudur.

Türk Ordusu, 20 Temmuz 1974'de, başarılı bir harekât icra ederek Kıbrıs'taki duruma fiilen el koymuş ve Kıbrıs Türk'ünü olası bir katliamdan kurtarmış ve Ada'nın Yunanistan'a bağlanmasını önlemiştir. Kıbrıs'ı ilhak etmek isteyen Yunanistan'ın Enosis hayali Akdeniz'in karanlık sularına ebediyen gömülmüştür.

Kıbrıs Türk'ünün, Kıbrıs'ın 1878 yılında İngilizlere terk edilmesiyle başlayan esaretini, 20 Temmuz 1974'de Mehmetçik süngüsüyle sona erdirmiştir. Kıbrıs Türk'ü, takdire şayandır ki; yüzyıldır gördüğü eziyet ve zorbalığa karşı kimliğini ve benliğini hiç bir zaman kaybetmemiş, boyun eğmemiştir.

Ada 46 yıldır, barış ve huzur içindedir. Bugün Kıbrıs Türk'ü, kendi vatanı ve bayrağı altında hür ve bağımsız yaşamaktadır.

Mehmetçik Kıbrıs uğrunda kan dökmüştür. Bu toprak artık Kıbrıs Türk'ünün öz vatanıdır. Vatan toprağı geri verilemez, kaderine terk edilemez. Kıbrıs'ta Türk varlığını yaşatmak; gelecek nesillere ve bu topraklar uğruna şehit düşenlere karşı bir namus borcudur.

KKTC'nin, Kıbrıs Türk'ünün azim ve iradesiyle, dünya devletleri arasında hak ettiği yere ulaşacağına inanıyoruz.

46 yıl sonra yine coşkuluyuz. Kıbrıs gazileri olarak, yüce devletimize savaş meydanlarında hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda şehit düşen arkadaşlarımızı, Kıbrıslı mücahitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize ve Kıbrıslı kardeşlerimize Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."