Kıbrıslı gaziler askere gitmek için dilekçe verdi

EROL TAŞKAN

Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi üyesi Çorumlu Kıbrıs Gazileri, Askerlik Şubesi'ne giderek Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Dernek Başkanı Muharrem Gül ve dernek üyesi gaziler hazırladıkları dilekçeleri Garnizon Komutanı Personel Albay Çetin Öcal'a teslim etti.

Tören kıyafetlerini giyip madalyalarını takan gaziler Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev almak istediklerini bildirdi. Dernek Başkanı Muharrem Gül, "Kıbrıs Harekatı'nda vatanı nasıl savunduysak, şimdi de savunacağız. Mehmetçiğimizin yanındayız, kahramanlarımızın yanındayız. onları seviyoruz, kalbimizde yüreğimizde. Şimdi şubeye gidip dilekçelerimizi vereceğiz. Biz de asker olmak istiyoruz."

Hazırladıkları dilekçeleri Garnizon Komutanı Personel Albay Çetin Öcal'a teslim eden Dernek Başkanı Muharrem Gül, Askerlik Şubesi’nde yaptığı açıklamada, sözlerine Bahar Kalkanı Harekatı şehitlerine Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı yaralılara ise acil şifalar dileyerek başladı.

“Askerimizin her zaman yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Biz de yeniden asker olmak için başvurmaya geldik. Vatan için, bayrak için Türk Milleti için gaziyiz” diyen Muharrem Gül, dilekçeleri İl Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Jandarma Personel Albay Çetin Öcal’a teslim etti.

Garnizon Komutanı Personel Albay Çetin Öcal ise “Gücümüzü sizlerden alıyoruz. Gücümüze güç kattınız. Böyle bir gücü yenecek, sizin evlatlarınızı yenecek ne bir silah ne de bir ordu henüz kurulmadı. Başarı kaçınılmaz. Muzafferiyet kaçınılmaz. Siz sağ oldukça böyle bir desteği verdikçe bu millet arkamızda durdukça Türk Ordusu heryerden zaferle dönecektir. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çay ikramı ve sohbetin ardından komutan tarafından uğurlanan gaziler, nizamiye girişinde nöbet bekleyen askerle sohbet ederek, "Sizler bizim evladımız sayılırsınız. Allah razı olsun bizleri bekliyorsunuz. Zamanında biz annenizi babanızı bekledik, şimdi de siz bizi bekliyorsunuz. Her zaman arkanızdayız vatan için, devlet için, bayrak için sizin arkanızdayız." dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2020, 17:26