Kimliği yüzünden hayatı karardı

FATİH BATTAR

Sinop'un Durağan ilçesi nüfusuna kayıtlı Çorum’da ikamet eden üç çocuk babası Ünal Koyun’un 14 yıl önce kaybettiği nüfus cüzdanı yüzünden hayatı karardı.

Başından geçen olayları gazetemize anlatan Koyun, 14 yıl önce kaybettiği kimlik kartı yüzünden 2007 yılından bu yana cezaevinde yattığını söyledi.

Gazeteye kayıp ilanı vermediği için çok pişman odluğunu belirten Koyun, “'Bir kimlikle neler yapıldığını anlamış oldum' dedi.

2005'te gittiği vergi dairesinde nüfus kimliğini unutan Koyun'un kimlik belgesiyle, 3 araba, 1 kredi kartı, 2 sabit 1 mobil telefon hattı, 300 bin TL banka kredisi, çok sayıda çek defteri ile kıymetli evrak çıkarıldığı ortaya çıktı. Tüm bunların üzerine adına bir de Doğalgaz şirketi kurulduğunu öğrenen Ünal Koyun adlı vatandaş, 'Dalgınlık hayatıma mal oldu. 7 yıldır dünyam karardı. Hapis yattım. Başımı mahkemelerden tebligatlardan kurtaramadım. Tüm bunları Şirinevler Vergi dairesinde unuttuğum nüfus kimliğim ile vergi kimlik numaramla yapmışlar' dedi.

Dolandırıcıların kendi adına doğalgaz şirketi açtığını ve çok sayıda bankadan kredi çekip, kredi kartları çıkardığını iddia eden Koyun; “Aynı belgelerle Türk Telekom ve GSM operatörlerinden hat çıkaran dolandırıcılar, aynı yöntemlerle çek, senet ve kıymetli evrak düzenlediler.” diye konuştu

2007 ve 2008'de adına çıkarılan çekler nedeniyle hapis yatmak zorunda kaldığını ifade eden Koyun, cezaevinden çıktıktan sonra, resmi evraklarda yer alan imzaların kendisine ait olmadığını kanıtlamak için suç duyurusunda bulunduğunu ve Küçükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kimliğini kullanarak adına işlem yaptığı iddia edilen Ali A, Emre Ç. ve Erdem Ç., hakkında dava açtığını söyledi. Koyun, Şirinevler Vergi Dairesi'nin yaptığı inceleme sonrasında kişilerin, kendi kimliğini kullanarak Avcılar'da adına doğalgaz şirketi açtıklarının tespit ettirdiğini kaydetti.

‘HERGÜN FARKLI BANKALARDAN TEBLİGAT GELİYOR’

Hergün farklı bir bankadan kendisine telefon ya da tebligat gelmeye devam ettiğini söyleyen Koyun, dolandırıcıların halen kendisini aramaya devam ettiğini belirtti.

Cezaevi’nden şartlı tahliye ile çıktığını dile getiren Koyun, dolandırıcılar yüzünden şu anda devlete 1 milyon TL’nin üzerinde borcu olduğunu söyledi.

‘HAYATIM KARARDI’

14 yıldır hukuk mücadelesi sürdürdüğünü aktaran Koyun, 3 çocuğu ile ortada kaldığını, ailesinin yüzüne bakamadığını belirtti. Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğünü anlatan Koyun, yetkililerden kendisine sahip çıkması gerektiğini belirterek; “2005 yılında kimliğimi kaybettim, hayatım karardı. 2005 yılında önce ben Rusya’da çalışıyordum. İşim, gücüm her şeyim vardı ama 2005 yılında kaybettiğim kimlik yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. 2007 ve 2008'de adıma çıkarılan çekler nedeniyle hapis yattım. Beni dolandıran çete benim adıma doğalgaz şirketi açmış, kredi çekip, kredi kartları çıkarmış. Üzerime 3 araba, 3 ev almışlar, telefon hattı bile almışlar. 14 yıldır hukuk mücadelesi sürdürüyorum. Olaydan sonra psikololik tedavi görmeye başladım ve şu anda %70 engelliyim. Devletimden, yetkililerden bu olayın çözülmesini istiyorum. Dolandırıcılar hala beni arayarak beni rahatsız ediyorlar. 1 milyon TL’nin üzerinde borcum gözüküyor. Yetkililerden sesimi duymalarını sitiyorum.” şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019, 16:42