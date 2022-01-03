‘Kimseyi rencide etmeden yardım gayretindeyiz’

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduklarını söyledi.

Çorum merkez ve Alaca ilçesi merkez ve köylerine gıda ve giyecek yardımları ulaştırdıklarını belirten Öztekin, kimseyi rencide etmeden yardım ulaştırma gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Öztekin, “Hayırseverlerin yaptığı yardımları can-ı gönülden ve bir vebal olarak bilip yardıma muhtaç olanlara ulaştıracağız, ulaştırıyoruz ve ulaştırmaya devam edeceğiz. Siz de Cansuyu Derneğimizle iletişime geçerek bu kardeşlerimizin yüzünün gülmesine sağlayabilirsiniz. Soğuk kış aylarında yardıma muhtaç kişileri unutmayan hayırseverlere teşekkür ediyor, Cenab-ı Allah’ın da kıyamet günü onları unutmamasını niyaz ediyorum.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 18:20