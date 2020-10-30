Kınık’ta hediye sevinci

RECEP MEBET

Kınık İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrencilere maske ve dezenfektan hediye edildi.

Çorum merkeze bağlı Kınık Köyü’nde öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrencilerinin ihtiyaçlarını farkeden duyarlı bir yönetici ile hayırsever esnaf, hazırladıkları sürprizle çocukları sevindirdiler.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen bağışçılar, çevre köylerden gelip taşımalı eğitim gören çocukların da bulunduğu okuldaki tüm öğrencilere maske ve dezenfektandan oluşan paketler armağan ettiler.

Velilerin imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle kırsaldaki öğrencilerin bu alandaki ihtiyacının üst seviyede olduğuna işaret eden bağışçılar, Çorumlu hayırseverlere seslenerek köy okullarına yardım eli uzatılması gerektiğini dile getirdiler.