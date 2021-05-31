Kır kahvesi, lokantası ve büfe kiraya verilecek

Bayrampaşa Belediyesi tarafından kır kahvesi, lokantası ve büfe kiraya verilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İşletme hakkı Bayrampaşa Belediyesi'ne ait olan Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı,178 nolu bölmesi içerisinde bulunan Göktürk C tipi mesire yeri içerisinde kalan 2 adet Kır Kahvesi,1 adet Kır Lokantası , 1 adet Büfe ve 1 adet Yöresel Ürünler Satış Ünitesi 2 yıllığına kiraya verilecek.

İhale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında 10 Haziran 2021 tarih, Perşembe günü saat 10.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine istinaden yapılacak.

Kiralama ihalesine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız