Kırathaneciler eski günlerine dönmeye başladı

YÜKSEL BASAR

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıl kapalı kalan kırathaneciler, yavaş yavaş eski günlerine geri dönmeye başladı.

Pandemi döneminde kapalı kaldıkları süreçte çok zor bir durumdan geçtiklerini belirten kırathaneci esnafı, normalleşmeyle birlikte umutlandıklarını ardında da pandemi döneminin yavaş yavaş soan ermesiyle birlikte işlerin eski günlere dönmeye başladığını ifade ettiler.

Şentürkler Kıraathanesi sahibi Metin Şentürk, iki yıldır pandemi koşulları sebebiyle kıraathanelerde oyunlar yasak olması nedeniyle çay satışı yapamadıklarını belirterek, yasağın sona ermesiyle birlikte eski iş potansiyeline geldiklerini söyledi. Hijyen kurallarına uygun olarak çalıştıklarını belirten Şentürk, “Bu Ramazan ayında yüzümüz güldü.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022, 17:42