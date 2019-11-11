Kiremit Han’ın camları güvenlik için indirildi

M.BURAK YALÇIN

İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve bakımsızlıktan harabeye dönen Kiremit Han İşhanı’nın camları tehlike saçtığı gerekçesiyle indirildi.

Çepni Mahallesi İnönü Caddesi numara 79’da bulunan Kiremit Han İşhanı’nın camları vatandaşların güvenliğini tehdit ettiği için Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alınarak indirildi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Sak, işhanının üst katlarından cam kırıkları, sıva artıkları döküldüğü, yaya yolunun yoğun olarak kullanıldığı, halkın can ve mal güvenliği için tehlike arz ettiği için daha önceden apartman müştereklerine defalarca yazılı ve sözlü ikazda bulunulduğunu fakat umursamadıklarını söyledi.

İşhanı çevresindeki esnaflarda daha birkaç gün önce bir vatandaşın evladıyla birlikte işhanından düşen camdan dolayı ölüm tehlikesi atlattıklarını dile getirerek alınan önlemden dolayı Belediye ekiplerine teşekkür ettiler.