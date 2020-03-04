Kiremit yüklü kamyonet devrildi

Osmancık Yolu Sarmaşa Mevkii’nde yaşanan trafik kazasında lastiği patlayan 18 AT 647 plakalı kamyonet devrildi.

Sürücü B.Ş. ve yolcu A.Ş. kazada yaralanırken, yaralılar olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kamyonette yüklü bulunan kiremitler yola ve araziye savruldu.

112 Acil Servis görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik tedbirlerini alarak, trafik akışını kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Kazaya patlayan lastiğin parçalanarak fren sistemini tıkanmasının neden olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2020, 17:09