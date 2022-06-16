Kırkdilim tünelleri 2023 Haziranı’nda açılacak

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kırkdilim tünellerinin planlandığı gibi 2023 yılı Haziran ayında hizmete açılacağını belirtti.

Kırkdilim projesi kapsamında, T1: 1389m, T2: 1157m, T3:1553m uzunluğunda olmak üzere 3 adet tünel, 3 adet hemzemin kavşak ve 2 adet de altgeçit yapılacağını belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya, projenin tamamlanması ile mevcutta 10.22 km uzunluğundaki mesafenin 8.61 km' ye düşeceğini ifade etti.

T3 ve T2 tünellerinde kazı ve destekleme çalışmalarının bitirilip ışığın göründüğünü dile getiren Milletvekili Kaya, “T1 tünelinde ise ışık görünmesine 150 m. kalmış olup, kazı çalışmaları devam etmektedir. İki aya kadar T1 tünelinde de ışık görünerek kazı destek işlemleri bitmiş olacaktır. T3 tünelinin beton kaplaması tamamen bitmiştir. T2 tünelinin beton kaplaması ise %65 tamamlanmıştır. T2 tünelinin beton kaplaması ve T1 tünelinin kazı destek çalışmaları hızla devam etmektedir. Tünelleri birbirine bağlayan 5x5 menfez ve dolguları tamamlanmıştır. Planlandığı gibi tüneller Haziran 2023' de hizmete açılacaktır”dedi. (Haber Merkezi)