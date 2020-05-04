Kırkdilim’e alternatif yol

Yol çalışmaları nedeniyle Ekim ayına kadar kapatılan Kırkdilim yoluna alternatif olarak Harmancık-Sıtma-Çamlıca Köy yolu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, alternatif yolu kullanacak olan sürücülere şu uyarılarda bulundu: “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için yol kapama noktalarına “çalışma alanında görevli olmayan yaya, vatandaşlara ait motorlu-motorsuz araçların girmesinin yasak” olduğuna ve resimli tabelaların üzerine “10 metreden büyük araçların geçişi yasaktır.” şeklinde belirtilmesi suretiyle alternatif yol olarak kullanılacak olan Harmancık-Sıtma-Çamlıca Köy Yoluna 10 (on) metreden küçük araç sürücülerinin kullanması, bu güzergâhın fiziki ve geometrik durumu ağır tonajlı araçların geçişine uygun standartta olmadığından ağır tonajlı ve uzunluğu 10 (on) metre ve daha fazla olan araçların geçişlerinin Çorum-Merzifon-Osmancık güzergâhını kullanacaktır.”



