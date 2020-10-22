Kırkdilim’e korona engeli

M.BURAK YALÇIN

Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Haydar Kobya, Kırkdilim’de ki tünel çalışmalarına koronavirüs nedeniyle bir süre ara verildiğini açıkladı.

Bugün TSO Meclis Salonu'nda gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşma yapan Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Haydar Kobya, 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle Çorum’da 12 adet devam eden proje olduğunu söyledi.

Bu projelerin toplam tutarının 2 milyar 949 milyon TL olduğunu ifade eden Haydar Kobya, ihalelerin fiziki gerçekleşme oranının %47 olduğunu açıkladı.

Kırkdilim’de ki çalışmalarla ilgilide bilgi veren Kobya, T3 Tünelinde her iki tüpte kazı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “2020 yılında Kırkdilim’de T3 tünelinin sağ ve sol tüplerini birleştirdik. Kasım ayı içinde T2 tünelinin de en azından birisini birleştirmeyi planlıyorduk ama muhtemelen Aralık ayı ortalarına doğru ikisini birleştireceğiz. Şantiyemizde covid19 sebebiyle çalışmalara bir süreliğine ara verildi” dedi.