Kırmızı çizgiyi çektiler

FATİH BATTAR

Çorum’da İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ sloganıyla yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımının ardından, Çorum’da Gazi Caddesi’ndeki yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen proje kapsamında bugün Çorum’da 750 personelin katılımıyla yaya geçitlerinde denetim yapılacak.

Bugün yapılacak denetim öncesi Emniyet Müdürlüğü’nde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ogün Evci, Trafik Şube Müdür Yardımcısı Bünyamin Demir ve Trafik Şube Komseri Kazım Durmaz bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye genelinde 200 bin kişinin katılımıyla ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayayın’ sloganıyla yaya geçidi denetimi yapılacağını belirten Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ogün Evci, proje ile yayaların ve sürücülerin daha düzenli ve güvenli bir trafik akışı içerisinde olmaları için büyük önem taşıyan yaya geçidi çizgileri sayesinde il genelinde kazaların önüne geçilmesi amaçlandığını söyledi.

Trafik Şube Müdür Yardımcısı Bünyamin Demir ise Çorum’da bugün 135 okul, 187 yaya geçidinde 115 noktada 500 il merkezi, 250 ilçeler olmak üzere toplam 750 personel ile ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ projesini hayata geçirileceğini kaydetti.

‘ÇORUM’DA GÜVENLİ SİSTEM YAKLAŞIMINI HAYATA GEÇİRDİK’

Toplantıda Çorum’da trafik kazalarınnın ve yaya kazalarının azaltılması için yapılan çalışmalara da değinen Demir; “Çorum’da güvenli sistem yaklaşımını hayata geçirdik. Eskiden kazalarda kusuru tamamen sürücüye veriyorduk. Biz bu sistemle sürücülerin hata yapabileceğini anlayarak bunu en aza indirmeyi hedefledik. Örneğin ‘Güvenli sistem yaklaşımı’ ile Osmancık Köprüsü’ndeki kazaları en aza indirmeyi başardık. Osmancık Köprüsü’nde ‘Güvenli sistem yaklaşımı’ ile altyapı ve mühendislik çalışmaların kısa vadede çözümlenmesinin ayrıca bu bölgede denetimlerin artırılması sonucu 2020 yılında yayaya çarpma kazalarında %43’lük bir düşüş söz konusu. Osmancık Köprüsü’nde son 3 yıl içerisinde 8 ağır yaralanmalı kaza meydana gelmişti ama güvenli sistem yaklaşımı ve yapılan çalışmalarla kaza yaşanmadı.” şeklinde konuştu

Trafik güvenliği uygulama politikaları ile Çorum’da 2020 yılı sonunda 2011 yılına göre trafik kazası sonucu kaza yerindeki can kayıplarını %50 azaltma hedefine ulaştıklarını ifade eden Demir, ayrıca yaralı yaya sayısında 2019 yılına göre %42’lik bir düşüş görüldüğünü söyledi.