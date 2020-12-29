Kısıtlamada Cuma namazı kılanacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle, yılbaşı öncesi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına yönelik karar alınmıştı.

Dört gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar da yasağın kapsamını ve yasaktan muaf olacak kişiler ile kısıtlamanın ilk gününün ne zaman olduğu gibi ayrıntıları araştırıyor. 4 gün olacak şekilde uygulanacak yasağın kapsamını merak eden vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeden tüm sorularına yanıt bulabilir.

Vatandaşlar yoğun şekilde "bu hafta Cuma namazı kılınacak mı?" sorusuna da yanıt aradı. 1 Ocak Cuma günü pandemi kurallarına uygun olarak Cuma namazının eda edilmesi bekleniyor.

İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacak tedbirler doğrultusunda bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınacak. (Haber 7)

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 19:25