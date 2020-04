Kızılay Çorum’da 10 bin aileye ulaştı

Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, Covid-19 kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetleri açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak ortaya çıkabilecek sorunlardan etkilenecek olan ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Vefa Sosyal Destek Gurubu’na yaklaşık 8.000 adet lavaş, 3.500 adet et konserve teslim edilerek dağıtılmaya başlandığını belirten Kılıç, “Çorum Şube Başkanlığı olarak ihtiyaç sahibi ailelere 450 adet gıda kolisi, 900 adet et konserve dağıtılmıştır. Tüm ilçelerimize de toplam 4.160 adet et konserve paylaştırılmış olup dağıtımları halen devam etmektedir.” dedi.

Kılıç, Çorum genelinde yaklaşık 10.000 aileye ulaşıldığını kaydetti.