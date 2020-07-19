Kızılay yetimleri sevindiriyor

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Türkiye Kızılay Derneği Çorum Giyim Evi, yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bayramlık kıyafet kampanyası başlattı.

Arefe gününe kadar devam edecek kampanya hakkında açıklama yapan Kızılay Giyim Evi Sorumlusu ve Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu, “Hayırseverlerin desteği ile muhtaç ailelerin çocuklarını sevindiriyoruz”dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tüm Çorumlu hayırseverleri kampanyalarına destek vermeye davet eden Fatma Paşaoğlu, ayni ve nakdi yardımda bulunmak isteyenlerin Eski Emniyet Müdürlüğü arkası, Hıdırlık Caddesi üzeri, Aşevi yanında faaliyet gösteren Kızılay Giyim Evi’ne başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

‘KURBAN VEKALETİ DE ALIYORUZ’

Türk Kızılayı 2020 kurban vekalet bedelinin yurt içi 1.050 TL, yurtdışı ise 850 TL olduğunu hatırlatan Paşaoğlu, “Türkiye ve dünyanın dört bir yanına bayram sevincini taşımak isteyen hayırseverlerimiz Saat Kulesi’ndeki kurban bağış standımıza gelerek Kızılay’a kurban vekaleti verebilirler” şeklinde konuştu.

Yüksek teknolojiyle konservelere dönüştürülen kurban etlerinin yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Paşaoğlu, “ Kurban vekaletinizi Kızılay’a verin, usulüne uygun olarak kesilen kurbanınız yıl boyu sofralara bereket olsun” ifadelerini kullandı.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Paşaoğlu, “Bayramın ardından ise ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunmayı planlıyoruz. Yardım faaliyetlerimize katkıda bulunmak isteyen tüm hayırseverlerden destek bekliyoruz” diye konuştu.

Kızılay Derneği Çorum Giyim Evi’ne bağışta bulunmak isteyenlerin, 0533 423 59 08 numaralı iletişim hattından detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2020, 17:51