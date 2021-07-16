Kızılay’dan bayramlık hediyesi

HURŞİT BOZKURT

Kızılay Çorum Şube Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi bayramlık, gıda ve hijyen paketleriyle gönülleri bir kez daha kazandı.

Yıl boyu başarılı çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin hizmetine koşan Kızılay gönüllüleri, bu bayram öncesinde de boş durmadı. Birbirinden güzel bayramlıklarla özellikle çocukları sevindiren Kızılay, hazırladığı gıda ve hijyen paketlerini de ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu.

Özellikle giysi konusunda zengin seçeneğiyle donattığı mağazasında, çocukların beğenilerini ön planda tutarak, çocukların bayrama yeni giysileriyle girmesine katkı sağlayan Kızılay, hediyeleriyle çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi aileleri sevindirdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 18:24