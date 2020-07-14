Kızılırmak'taki hayvan leşi tepki çekti

Çorum’un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri’nde büyükbaş hayvana ait leş vatandaşların tepsini çekiyor.

Osmancık ilçesinde son iki gündür ırmaktan hoş olmayan kokular gelmeye başladı. Vatandaşlar kokunun ırmak içinde bulunan büyükbaş hayvan leşinden geldiğini gördü. Osmancık’a gezmek amacıyla geldiğini belirten bir vatandaş “Irmakta Koyun Baba Köprüsü ile Yeni köprü arasında suyun içinde büyük bir hayvana ait bir leş var, etrafa kötü koku yayıyor. Aynı zamanda da görüntü kirliğine neden oluyor. Biz gezme amacıyla ilçeye geldik, bu kokuya ve görüntüye dayanamadık. İlçe halkı nasıl dayanıyor” diyerek neden öldüğü ve kimin tarafından atıldığı bilinmeyen hayvan leşinin ırmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

(İHA)