Kobani duruşmasına katıldı

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, partisinin genel merkezinin görevlendirilmesiyle Kobani davasının duruşmasını takip etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen Kobani eylemleri ile ilgili olarak HDP’nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 28’i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasının Ankara Sincan’da yapılan duruşmasına katıldı.

AK Parti Genel Merkezi’nin görevlendirmesiyle takip edilen duruşmada Kavuncu’nun yanı sıra, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve AK Parti Ankara Milletvekili hemşehrimiz Asuman Erdoğan da hazır bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milletvekili Kavuncu, “Devletimizin, aziz milletimizin birliğine kasteden, ayrılıkçı amaçlarla sokakları kana bulayan ve terör faaliyetleri ile ülkemizi esir almaya çalışanlar, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş, Hasan Gökguz ve 37 kişinin katilleri yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Toplumumuzun huzuru, devletimizin bekası için böylesine korkunç bir kalkışmanın aydınlatılması; devletimizin öncelikli vazifesi olmakla beraber, olayın acısını yaşayan madurlar açısından da son derece önemlidir. Ayrıca bu konu, toplum adına asla yarına devredilmemesi ve adaletin yerini bulması gereken hassas bir konudur. Barış ve huzur ortamını kana bulayan, aziz milletimize bunları yaşatan katillerden ve bu vahşetin azmettiricilerinden gereken hesap yargı önünde mutlaka sorulacaktır. Bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmamalıdır. Bu vesileyle, 6-8 Ekim olaylarında hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Rabbimden sonsuz rahmet mağfiret, acılı ailelerine ve aziz milletimize tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum.” dedi. (Haber Merkezi)