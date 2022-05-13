‘Koçhisar Barajı’nda kısıtlamaya gideceğiz’

FATİH BATTAR

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında barajlardaki doluluk oranları ile ilgili bilgi veren DSİ 5.Bölge Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, Çorum’da barajlarda doluluk oranlarında sıkıntı olmadığını ama Koçhisar Barajı’nda içme suyunu daha ön planda tutacaklarını bu yüzden tarımsal sulamada kısıtlamaya gideceklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayı ile bu yıl Mayıs ayında barajların doluluk oranlarını kıyaslayan Diri, bu yıl yağışların barajlardaki doluluk oranı etkilediğini ifade ederek; “Yenihayat Barajı’nda geçen sene bu ayda yüzde 17 doluluk oranı var iken bu sene Mayıs ayı itibariyle doluluk oranımız 41’e, Çorum Barajı’nda geçen sene yüzde 37 doluluk varken bu sene yüzde 47, Alaca Barajımızda geçen sene yüzde 73 iken bu sene yüzde 100 seviyesine ulaştı. Hatap Barajı’nda geçen sene yüzde 14 seviyesindeyken bu sene yüzde 56 seviyesindeyiz. Obruk Barajı’nda geçen sene yüzde 94 iken bu sene yüzde 98 civarındayız. Koçhisar Barajı geçen sene yüzde 57 iken bu sene de yüzde 57 seviyesinde.” dedi

Doluluk oranlarında bir sıkıntı olmadığını aktaran Diri, Koçhisar Barajı’nda içme suyunu daha ön planda tutacaklarını ve tarımsal sulamada kısıtlamaya gidereceklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022, 19:16