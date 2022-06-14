Köfteci Kel Adil oğlunu kaybetti

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da Köfteci Kel Adil olarak tanınan Adil Ergöz’ün oğlu, Salih Ergöz’ün ağabeyi Murat Ergöz(50) vefat etti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Murat Ergöz, bir süredir tedavi gördüğü hastane yoğun bakım sürecinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022, 11:07