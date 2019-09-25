FATİH BATTAR
Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Aksaray İl Emmniyet Müdürlüğü’ne atanan Murat Kolcu’ya veda kahvaltısı düzenlendi.
Millet Kafe’de düzenlenen veda kahvaltısına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, İl Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Kenan Yaşar, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve kamu kurum müdürleri katıldı.
2015 yılından bu yana Çorum’da görev yapan Kolcu, Çorum’da görev yapmaktan duyduğu memnuniyet dile getirerek, kahvaltıya katılan herkese teşekkür etti.
Programda Vali Mustafa Çiftçi, çalışmalarından dolayı Kolcu’ya ‘Başarı Belgesi’ takdim etti.
Çorum’a yeni atanan Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı öğrenildi.