‘Komisyonun çalışıyormuş gibi gösterilmesi etik değil’

M.BURAK YALÇIN

Mecliste görüşülerek kabul edilen bir raporu meclise geri iade eden Vali Mustafa Çiftçi, basit konular için komisyon kurulması veya komisyonun çalışılıyor gibi gösterilmesinin etik olmadığını söyledi.

İl Genel Meclisi Kasım ayı üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Osman Günay başkanlığında gerçekleşen oturum açılış yoklaması ile başladı.

Yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantının ilk maddesinde önceki ay özel kreş ve gündüz bakımevleri ile ilgili mecliste görüşülerek araştırılmak üzere Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilen raporun Vali Mustafa Çiftçi tarafından iade edilmesi görüşüldü.

‘MECLİSİN GÖREVLERİ ARASINDA DEĞİL’

Söz konusu raporun yeniden görüşülmesi için İl Genel Meclisi makamına yazı gönderen Vali Mustafa Çiftçi, bu konunun meclisin görevleri arasında olmadığını, Valilik makamı aracılığı ile bu tür konularla ilgili kurumlardan yazılı bilgi alınabileceğini söyledi.

‘BİRKAÇ SATIRLIK RAPORLARIN MECLİSE SUNULMASI ETİK OLMADIĞINA ÖRNEKTİR’

Basit konular için komisyon kurulması veya komisyonun çalışılıyor gibi gösterilmesinin etik olmadığı da ifade edilen yazıda şu ifadelere yer verildi: “Bu konularla ilgili komisyonlarca günlerce çalışıyor gösterilerek meclise sunmuş oldukları raporun içeriği ya ilgili kuruluşlarca yetkilisi ile görüşülmesi veya ilgili kurumlardan bilgi istenmeden daha önce bu konuda bilgisi olabilecek kişilerin tahmini ifadelerinden faydalanarak birkaç satırlık rapor diye yazıların meclise sunulması örnektir.

5302 sayılı kanunun 10’uncu maddesince İl Genel Meclisi için maddede belirtilen görev ve yetkilerin haricinde karar alınmaması ayrıca İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 13.05.2008 gün ve 2008/36 sayılı genelge ile temenni kararlarının alınmaması gerektiği belirtildiğinden “bu hususta daha dikkatli, duyarlı davranılması sağlanılmalıdır” denilmektedir.

‘İSTENİLDİĞİNDE İLGİLİ KURUMLARDAN BİLGİ TALEP EDİLEBİLİR’

Bu noktadan hareketle; İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 5302 sayının 6. Maddesinde eğitim alanında bazı düzenlemelere yer vermiş olmakla birlikte İl Genel Meclisinin 02.10.2020 tarih ve 119 nolu kararında değinilen “il genelinde özel kreş ve gündüz bakımevleri” ile ilgili işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütüldüğünden konu İl Özel İdaresi görev alanına girmemekte olup, istenildiğine ilgili kurumlardan çalışmalarla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Valilik makamı aracı ile bilgi talebinde bulunabilir.

Teftiş raporunun 23. Maddesinde belirtilen tenkit ve tavsiyelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan gerekçelerle 02.10.2020 tarihindeki toplantılarda alınan 119 nolu meclis kararı İl Özel İdare Kanunun 15’inci ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17’nci maddesi gereği ekte iade edilmiştir.”

GÜNAY: HİÇBİR VALİ RAPORLARI GERİ İADE ETMEDİ

Söz konusu yazıya cevap veren Meclis Başkanı Osman Günay da meclis üyelerinin kendi imkanları ile 24 saat çalıştığını belirterek, “Meclis üyeleri yerel milletvekilleridir. Meclisin itibarını düşürmeye kimsenin hakkı yok haddi de değil. Şimdiye kadar hiçbir Çorum Valisi raporları iade etmedi” dedi.

Günay’dan sonra söz alan Grup Başkanvekilleri de yazıyla ilgili şunları söylediler:

BEKTAŞ: ŞAMAROĞLANA DÖNDÜK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş: “Vali Çiftçi takdir hakkını kullanıyor olabilir. 51 İl Özel İdaresi içinde örnek bir iliz. Hak ettiğimiz değeri aldığımıza inanmıyorum. Kamuoyunda şamaroğlana döndük. Diğer illerle konuştuğumuzda havadan sudan komisyon kurduklarını, çalışma bile yapmadıklarını dile getiriyorlar. Biz boş durmuyoruz, çalışıyoruz.”

BEK: VALİ BEYİN TAVRI MECLİSİ RENCİDE EDİYOR

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek: “Biz meclisin itibarının yeniden kazanmak istiyoruz. Vali beyin bu tavrı meclisi rencide ediyor, çalışmamızı da engelliyor. 365 gün 7-24 çalışıyoruz. Vali bey de dahil herkes yerel meclise saygı duyacak.”

AŞIK: MİLLETİ DİNLEYEREK ÖNERGE VERİYORUZ

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık: “Vali beyin gerçek amacı nedir merak ediyorum. Pasifize etmek mi? Gece gündüz sahadayız. Biz bu önergeleri milleti dinleyerek veriyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 14:59