Kongre öncesi Çorum’a uğradı

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Amasya kongresi öncesinde Çorum’a geldi.

Amasya il kongresi öncesinde eşi Zeynep Babacan ile birlikte geceyi Çorum’da geçiren Genel Başkan Babacan’ı DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve eşi Aynur Vargeloğlu karşıladı. Yapılan açıklamaya göre, Babacan’a Çorum’un sorunlarını aktaran Vargeloğlu, teşkilatlar ve parti hakkında da bilgiler verdi.

Babacan, Genel Merkez teşkilat üyeleri ve Çorum teşkilatıyla birlikte Amasya'ya hareket etti.