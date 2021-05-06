Köprü Kavşağı'nda kaza

Çorum’da bir otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil olay yerinden kaçtı.

Kaza, Osmancık Caddesi ile Çiftlik Caddesi’nin birleştiği döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü öğrenilemeyen 35 BFF 34 plakalı otomobil ile Niyazi D.’nin kullandığı 27 MVİ 10 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Yaralı sürücü vatandaşların ihbarı ile olay yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan otomobil ise olay yerinden kaçtı.

Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu ve olay yerinden kaçan diğer sürücü için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021, 23:33