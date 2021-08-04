Çorum'un Boğazkale ilçesinde, köprü korkuluklarını yıkan araç dere yatağına uçtu. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Boğazkale-Sungurlu yolunda meydana geldi. Yozgat’tan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Yüksel Alıcı (41) yönetimindeki 66 FE 053 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle köprü korkuluklarını yıkan araç dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yüksel Alıcı yaralandı.

Yaralı sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam etti bildirildi.