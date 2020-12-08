Köprüden uçmaktan son anda kurtuldu

FATİH BATTAR
Çorum’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yılmaz (60) yönetimindeki 19 ZA 654 plakalı otomobil, dün saat 17.00 sularında Çorum-İskilip karayolunun Dut köyü mevkisinde yoldan çıkarak kaza yaptı.
Kazada köprüden uçmaktan son anda kurtulan yaşlı adamın imadına kaza yerinden geçen vatandaşlar yetişti. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Ambulans ekibine ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kaza sonrası araç içinde sıkışan Mustafa Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yaşlı adama ilk müdahelenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.