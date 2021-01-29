Köprülü kavşak projesi ihale aşamasında

FATİH BATTAR

2021 yılı ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov’a çevre yoluna yapılması planlanan seviyeli kavşak projesinin son durumunu sordu.

Zahir; “Çorum-İskilip yolu 2.kilometresinde çevre yolunun bulunduğu noktada seviyeli kavşak projesinin programa alınması gündemdeydi . Çevre yolu şehir içerisinde kaldı. Karşı tarafta kalan mahallemiz 100 bin nüfusa sahip. Her gün oralarda problemimiz oluyor. Osmancık Köprüsü- İlim Yayma Kavşağı’nda da çok fazla sıkışıklıklar oluyor. Samsun’dan-Ankara’ya gidenler burada çok fazla sıkıntı yaşıyorlar.” dedi

Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov ise projenin ihale aşamasında olduğunu belirterek; “Köprülü kavşak ve 4 km’lik bağlantı yolu projesinde son aşamadayız. Yakında ihale edeceğiz.” dedi.