Koronadan etkilenen ailelere Cansuyu

Cansuyu Derneği, Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüs salgınından etkilenen ailelere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Derneğin Çorum’daki faaliyetleri hakkında bilgi veren Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, “Salgın dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı durdurma noktasına getirdi. Bizler Cansuyu Derneği olarak bu zor günlerde yine mağdur ve muhtaç vatandaşlarımızın yanında olup, tüm temsilciliklerimiz ile Türkiye’de yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Çorum merkez ve ilçelerimizde işsiz kalan, evine ekmek götürmeyen aileleri tespit edip onlara yardımlarımızı ulaştırırken diğer taraftan tüm muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Mağdur ailelere gıda, giyecek ve çocuklara oyuncak dağıtıyoruz. Yardımlarımızda gıda dağıtımlarını önceliyoruz. Evine ekmek götürmeyen vatandaşlarımıza temel gıda maddelerinden oluşan gıda yardımları yapıyoruz, çocukları mutlu etmek için oyuncaklar dağıtıyoruz. Tabii bu süreçte genel hijyen kurallarına uyarak maske ve eldivenlerimizle insanlara yardımlarımızı ulaştırıyoruz.” dedi.

SMS İLE BAĞIŞ

Virüsten dolayı mağdur olan kesimlerin dertlerine bir nebze de olsa çare olmak için bağış sistemi kuran dernek, banka hesaplarının yanı SMS sistemini de hayata geçirdi.

Yardımseverler, Cansuyu yazarak 6639’a gönderip 10 TL bağışta bulunabilecekler.