Koronavirüs Çorum’da neleri değiştirecek?

Covid-19 sürecinde tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de birçok şeyin değiştiğini ifade eden Şehir Plancısı Hasan Kiraz, virüsün kentleri nasıl şekillendireceğini ve Çorum’da neler yapılması gerektiğini açıkladı.

Koronavirüsün genel olarak hep sağlık ekseni etrafında konuşulduğunu ancak virüsün en çok etkilediği yerlerin yaşadığımız kentler, özellikle nüfusu yoğun mega kentler olduğunu söyleyen Şehir Plancısı Hasan Kiraz, “Bu süreç bizlere kentlerimizin hazırlıksız olduğunu, sürecin en çok kent yaşamında kalıcı değişikliklere yol açtığını ve açacağını gösterdi. Herkes için ilk olan yeni yaşam biçimini biz Şehir Plancıları-Kent Bilimcileri-Tasarımcılar, merkezi ve yerel yöneticiler ivedilikle okuyup kalıcı olarak yaşadığımız kentlere aktarmalıyız.” dedi.

‘KORONAVİRÜS İMAR PLANLARINI ŞEKİLLENDİRECEK’

Kiraz, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözünden yola çıkarak yaşadığımız kentlerde neler değişebilir? Kentler, yaşanılan yerler olduğu için ilk önce yaşanılan mekânların değişimi talep edilecek, yani insanlar artık müstakil konutları, açık alanları, butik işyerlerini tercih edecekler, toplu taşıma yerine bireysel kullanımlara yöneleceklerdir. Bunların hepsi bugünden itibaren düşünüp geleceğe kalıcı şekilde aktarılması gereken imar planlarını şekillendirecek ana kararların alınmasında değerlendirilmesi gereken unsurlardır.

Çorum'u aynı ölçekteki diğer kentlere göre bu tür kararları almak adına daha şanslı olarak değerlendiriyorum. Bulunduğu coğrafi konum, tarihten gelen kentsel kimliği, kültürü ve en önemlisi mevcut Belediyemizin yönetim anlayışı ve teknik kadroları ile Covid-19 sürecini ve sonrasını çok iyi analiz edip, Çorum için alınacak kararlara yansıması gerektiğini düşünüyorum. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın ciddi anlamda istişareye ve uzmanlığa önem veren bir yönetim anlayışı ile çalışmaktadır. Bu süreç geçtiğinde de yeni yaşam biçimine uygun kararları alacağına olan inancım tamdır.

Bu süreçte insanların, kendilerini daha rahat, özgür ve güvende hissedebileceği bağ, bahçe (hobi bahçesi), müstakil konut, butik işyerleri gibi yaşam alanlarına olan yönelimleri arttı. Bu nedenle Çorum da bu taleplerin karşılanması için kalıcı ve planlı bir şekilde geleceği dizayn etmeye dair adımlar atılmalıdır. Bu kapsamda 15 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da şahsım ve çalışma arkadaşlarım olarak Çorum için üzerimize düşen konularda her türlü işbirliğine, istişareye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.” diye konuştu.

‘ACİL ULAŞIM PLANLAMASI YAPILMALI’

Çorum için acil olan bir değer konunun ulaşım planlaması olduğunu vurgulayan Kiraz, şunları söyledi: “Planlama bir süreçtir ve bu süreç içerisinde plan kararlarını etkileyen, plana şekil veren birçok etken vardır. 11 Mart 2020 tarihinden itibaren hayatımızı etkileyen Covid-19 da artık plan kararlarını etkilemeli ve kentler planlanırken pandemi süreçleri düşünülmelidir. Dünyanın birçok kentinde bu süreç başladığında kentsel yaşamı etkileyen ivedi kararlar alındı. Taşıt yolları yaya yollarına çevrildi, toplu taşıma yerine bireysel kullanımlara yönlendirmeler yapılarak, bisiklet kent içi ulaşımın ana unsuru haline getirildi. İmar planlarımızda da mevcut olan yaya yolları gidiş-geliş olarak ayrılarak kentlerin omurgası olan ve hareketliliği sağlayan alanlarda sosyal mesafe önceliği sağlandı.

‘KESİNTİSİZ BİSİKLET YOLLARI TASARLANMALI’

Çorum ulaşımı açısından Covid-19 sürecinin gösterdiği ve öncelikli bir konu olan bisiklet yollarının sadece yeşil alanların içerisinde gezinti amaçlı değil kent içi ulaşımın unsurları içerisinde alt başlıklardan birisi olması gerekliliğidir. Kesintisiz bisiklet yolları tasarlanmalı ve imar planlarına işaretlenmelidir. Çorum belediyemiz bu konuda çok hassas ve bisikletin artık kent içi ulaşımın bir parçası olması için çalışmaktadır. Aynı zamanda Çorum için yaya yolları yeniden ele alınmalı ve yaya yolları tasarımları yeniden gözden geçirilmelidir. Bilindiği üzere mevcut yaya yolları çizilirken yaya için ayrılan kısmın bile %50’si ancak yayanın kullanımındadır. Yaya yolu üzerinde park eden araçlar (bisiklet, motosiklet, araba), çöp kutuları, reklam panoları, ticari bir takım unsurlar bulunmaktadır. Bunlarda yaya yollarında sosyal mesafeyi neredeyse sıfıra indirmektedir.

‘ÇORUM ŞANSLI’

Covid-19 süreci ile eş zamanlı olarak ülkemizde bir takım yasal düzenlemeler ile yatay mimari desteklenerek yüksekliği serbest konut alanlarının önüne geçilmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda kentimiz şanslıdır çünkü şehrimizde bu tür sıkıntılar mevcut olmamakla birlikte bu tür taleplerde mevcut değildir. 15 yıldır Çorum’da yaşayan ve bu işi yapan bir Şehir plancısı olarak bunu net bir şekilde ifade edebilirim.

Sonuç olarak artık her açıdan yeni bir dünya düzenimiz var ve bu düzen bir takım yeni kurallar koymaktadır. Bu kurallardan kentlerimizde etkilenmekte, şekillenmekte bu nedenle ivedilikle kentlerimizi geleceğe hazırlamak, yöneticilerimizin ve biz şehir plancılarının-tasarımcıların görevidir. Bu kapsamda ülkemizde de örnek teşkil edileceğini düşündüğüm bir takım çalışmaların belediyemiz tarafından gündeme alınacağına, Çorum için en iyisini hep birlikte yapacağımıza inanıyorum.”