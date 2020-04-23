Koronavirüs önlemli 23 Nisan kutlaması

FATİH BATTAR

Çorum’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü ile Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe önlemleri ile gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Tören kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız Anıt’a çelenk sunarken, tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sona erdi.