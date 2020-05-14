'Koronavirüsle mücadeleye büyük katkı sağladık'

FATİH BATTAR

Çorum Eczacı Odası, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle Anıt’a çelenk sundu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Çorum Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler, Anıt’a çelenk sundu.

Koronavirüs dolayısıyla sosyal mesafeli gerçekleştirilen tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Törende bir konuşma yapan Güler; “Eczacılar ve farmasotik bilimciler olarak bizler ilaçların geliştirilmesi, dağılımı ve sorumlu kullanımı konusunda uzmanız. İlaç tedavisinden hasta odaklı bakım yoluyla en uygun sonuçları elde etmeye kendimizi adamış durumdayız.” dedi

Tüm dünya devletlerinin insanların evrensel sağlık güvencesine kavuşabilmesi için adım atması gerektiğine dikkat çeken Güler, Covid-19 pandemi salgını bu durumu sağlık hedefi sekline dönüştürmüştür. Bu hedef kimseyi geride bırakmadan herkese kaliteli ve makul fiyatlı veya ücretsiz sağlık hizmeti sunulması, sağlığın korunması ve gelişmesi için çalışılabilir ve sürdürebilir olmalıdır. Ülkemiz genel sağlık sigortası uygulaması ile dünyada birçok ülkeye Covıd-19 salgınında örnek olmuştur. Halkımız nitelikli sağlık hizmeti almada bir çok ülke vatandaşına göre daha iyi koşullarda sahip olmuştur. Tedavide de ilaç sıkıntısı yaşamadan tedavi protokollerinin zamanında uygulamaları ile daha güvenli bir yol alınmıştır.” diye konuştu

Türkiye’nin Covıd-19 virüsü ile başarılı mücadele süresinde eczacıların da büyük katkı sağladığını aktaran Güler, birinci basamak sağlık çalışanları olarak eczacılar ve eczane çalışanlarının, hastalar ve sağlık sistemi arasındaki ilk temas noktaları olduğunu kaydetti.

Eczacıların virüs enfeksiyonunun kontrol sürecinin önemli bir paydaşı olduğunu ifade eden Güler, şu ifadeleri kullandı; “Çorum Eczacı Odası yönetimimiz hastalara sağlık hizmeti veren eczanelerin bulaş riskini azaltmak için belediye dezenfeksiyon ekibi ile iletişim kurarak eczane hijyeni sağlanmıştır. Bu dezenfeksiyon işlemi sık sık tekrarlanarak yapılmıştır. Çorum il merkezi ve ilçe eczanelerimiz olarak 157 eczanemiz dezenfekte edilmiştir. Eczacılar ve eczane çalışanları Çorum Eczacı Odası tarafından siperlik, maske ve gözlük gibi korunma desteği almışlardır. Eczanelerimizde kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın (diyabet, tansiyon vb. gibi) virüs bulaş riskinden korunmaları için sağlık kuruluşlarına gitmeden hastalıkları ile ilgili devam reçeteleri düzenlenmiş ve ilaçlarını almışlardır. Bu anlamda eczacılar bu pandemide hekimlerimizin üzerindeki yoğun yükü de paylaşmışlardır. 65 yaş üstü evden çıkamayan hastalarımıza da ilaç ihtiyaçları Çorum Eczacı Odası personelimizin organize ettiği düzen içinde TSO, Nakliyeciler Odası, AFAT, diğer sivil toplum kuruluşları ve Eczacı Oodası mobil hizmeti tarafından ilaçlar eczanelerden alınarak evlerine teslim edilmiştir. Bu hizmet hali hazırda devam etmektedir.

Salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında, halk sağlığının korunmasında, hızlı ve güvenli maskeye ulaşmanın son derece önemli olduğunu biliyoruz. Ülkemizde para ile maske satışının kaldırılmasından sonra 24.04.2020 tarihinde Çorum ili merkez ve ilçe eczaneleri halkımıza 1 milyonun üzerinde ücretsiz maske dağıtımı yapmışlardır ve yapmaya devam etmektedirler. Eczanelerimize düzenli sayıda maske sevkiyatında ilaç dağıtım kanalı olan Selçuk Ecza Deposu müdürü ve personeli de başarılı bir rol üstlenmişlerdir.

Pandemi göstermiştir ki sağlık doktor, hemşire, hastane çalışanları, eczacılar, eczane çalışanları, ilaç tedarikçileri, ilaç üreticileri, medikal malzeme üreticileri ve sağlık bilim insanları ile bir bütündür.

Covid-19 pandemi süresi içerisinde yaşanan sorunların çözümü için kamu kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle kurulan hıfzısıhha meclisinin toplantılarına katılıp sürekli iletişim içinde olduk, Mevzuata ve meslektaşlarımıza dair sorunların çözümleri konusunda desteklerini esirgemeyen Çorum Valimize ve Valilik Personeline, İl Sağlık Müdürümüze ve Sağlık Personeline, SGK Müdürüne ve personeline, Çorum Belediye Başkanımıza ve personeline, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan ve Yöneticilerine teşekkür ederiz. Sağlıkta şiddet konusu ile mücadele ettiğimiz süreçte eczanelerimizin her türlü güvenliğini sağlayan desteklerini hissettiğimiz Çorum Emniyet Müdürümüz ve personeline de teşekkür ederiz. Süreç boyunca canla başla çalışan Eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz.

Bizler eczacılık yeminimizin gereğidir ki sağlık savaşçısı olarak bu salgında mücadelede tüm diğer sağlık çalışanları ile birlikte ön saflarda hastalarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepimiz için zorlu bir süreç olan bu dönemi mümkün olan en az zararla atlatmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 14 Mayıs Eczacılık Haftamızı kutlarken, ülkemizde Covid-19 salgını ile mücadelede başarılar diliyor halkımıza sağlık temenni ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 19:36