Koronayı atlatan Vali Mustafa Çiftçi göreve başladı

FATİH BATTAR

6 Ağustos'ta koronavirüse yakalanan Vali Mustafa Çiftçi, koronavirüs tedavisinin ardından dün görevine başladı.

Kudüs'te koronavirüse yakalandığını belirten Çiftçi; "Kudüs-ü Şerif’te hediye kâbilinden bünyeme dâhil olan covid 19 rahatsızlığını bugün itibariyle atlatıp, tekrar görevime başladım. Bu zor süreçte arayan-soran, mesaj atan, dualarını esirgemeyen, sağlık durumumla yakından alakadar olan tüm arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim." dedi

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022, 14:45