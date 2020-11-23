Kreşlerde yüz yüze eğitim devam edecek

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar ile Çorum’da kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetleri devam edecek.

Konu ile ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada; “İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı İçişleri Genelgesiyle bir takım yeni tedbirler belirlenerek Valiliğimize gönderilmiştir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Öte yandan kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla İçişleri Bakanlığınca Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda yayımlanan 20.11.2020 tarihli ve 19526 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda; İlimizde faaliyette bulunan kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının sağlanmasına, yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla bağlı oldukları birimlerince etkin bir şekilde denetlenmesine karar verilmiştir.” denildi