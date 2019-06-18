Kritik görüşme ertelendi

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor’da Başkan Fatih Özcan ile Ahmet Ahlatçı arasında dün yapılması beklenen görüşme son anda ertelendi. Başkan Fatih Özcan’ın Ankara’da rahatsızlanması nedeni ile Çorum’a gelememesi üzerine dün akşam yapılması gereken görüşme ertelendi.

Edindiğimiz bilgilere göre Ahmet Ahlatçı’nın iki gün İstanbul’da olması nedeni ile bu görüşmenin perşembe veya cuma günü yapılması planlanıyor. Yeni Çorumspor camiasının merakla beklediği bu görüşmenin ertelenmesi üzüntüyle karşılandı. Yeni sezon hazırlıkları için biran önce bu görüşmenin sonuçlanarak harekete geçilmeseni isteyen kırmızı siyahlı camia bu hafta içinde görüşmenin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 16:05