Kuaför Demet açıldı

RECEP MEBET

Demet Köşker’in sahibi olduğu ‘Kuaför Demet’, Üçtutlar Mahallesi Emir Ahmet Sokak (İmam Hatip Lisesi Camii yanı) numara 79/B’de hizmete açıldı.



Önceki gün gerçekleşen açılışa Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İHL Tatbikat Camii İmam Hatibi Abdulkadir Tural’ın yaptığı duanın ardından açılış kurdelesini davetliler birlikte kestiler.

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Demet Köşker, gelin başı, türban tasarım, porselen makyaj, saç kesim, topuz, kaş-bıyık, boya, manikür, ombre, röfle, fön, maşa ve ağda gibi hizmetler sunduklarını söyledi.

Köşker, “Sunduğumuz hizmetlerle ilgili detaylı bilgi almak isteyen, güzelliğine önem veren tüm hanımları Kuaför Demet’e davet ediyoruz” dedi.

Açılış töreni, yapılan ikramların ardından sona erdi.