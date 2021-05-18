Küçük çocuk kalbine yenildi

İstanbul'da yaşayan Çorumlu 12 yaşındaki Yunus Emre Külden, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Bugün sabah saatlerinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen küçük çocuğun vefatı hem yakınlarını hem de köy halkını yasa boğdu.

Genç yaşta kalbine yenik düşen Yunus Emre Külden, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tokat'ta toprağa verildi.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.