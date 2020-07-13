Küçük işletmelere hayvan başı yem desteği

Kovid-19 nedeniyle küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine yem desteği verilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine bir defaya mahsus yem desteği verileceğini duyurdu.

Küçük kapasiteli hayvan işletmelerine 2020 yılında bir seferlik yem desteği verilecek. Desteğe ilişkin karar Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Desteğın sığır başına 65, küçükbaş için 6.5 lira olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı; "Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine, yem maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenmelerini önleyerek üretimde sürdürülebilirliğin ve üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla bir defaya mahsus yem desteği sağlanacaktır Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, sığır başına 65 lira, küçükbaş hayvan başına 6.5 lira yem desteği verilecek. Destek sadece küçük işletmelere verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız (bakanlık) kayıt sistemlerine kayıtlı işletmelerden; Manda dahil 20 başa kadar (20 dahil) anaç sığırı ve/veya besilik erkek sığırı olan yetiştiricilere hayvana başına 65 tl, 50 başa kadar (50 dahil) anaç küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere hayvan başına 6,5 tl olarak belirlenmiştir. Yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi





Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 10:09