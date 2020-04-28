Küçük Sanayi'de yol genişletme çalışmaları

Şehrin muhtelif yerlerinde yol çalışmasını aralıksız sürdüren Çorum Belediyesi, Çorum Sanayi Sitesini Cemilbey Caddesine bağlayan KSS 19. Caddede yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, KSS 19. Caddede yol genişletme çalışmasını yerinde inceledi. Alt ve üstyapı çalışmalarının planlandığı gibi gittiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Geçtiğimiz günlerde bu yolun Cemilbey Caddesine bağlanan kısmında çalışmalarımızı bitirip yolu asfalta hazır hale getirdik. Mevcut yolda da genişletme çalışmaları yapıyoruz. KSS 19. Cadde tamamlandığında Çorum Sanayi Sitesi için önemli bir bağlantı yolu olarak hizmet verecek." dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020, 16:47