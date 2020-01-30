Kudüs için meydana davet

RECEP MEBET

Türkiye, ABD'nin Kudüs kararına tepki için ayakta. Çorum’daki sivil toplum kuruluşları da Donald Trump’ın açıkladığı sözde barış planına tepki amacıyla harekete geçti.

Konuyla ilgili olarak yarın Cuma namazı çıkışında Hürriyet Meydanı’nda basın açıklaması düzenleyeceğini duyuran Memur-Sen İl Başkanlığı, kalbi Kudüs ile çarpan herkesi meydana davet etti.

Memur-Sen İl Başkanı Ali Yıldız tarafından yapılan duyuruda, PTT önünde gerçekleşecek açıklama öncesi Elazığ depreminde vefat edenler için Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunulacağı da belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020, 10:59