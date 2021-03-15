Kumru’nun azmi görenleri şaşırttı

FATİH AKBAŞ

Gazi Caddesi’nde yere düşen yuvasını insanlara aldırış etmeden yeniden yapmaya çalışan kumru dikkat çekti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, katıldığı bir programının ardından yürüyerek belediye binasına dönerken bir kumrunun yuvasından kaldırıma düşen parçaları insanlara aldırmadan yerden alarak yuvasını onardığını gördü. Başkan Aşgın’ın bunun üzerine haber verdiği Zabıta ekipleri kumrunun yuvasını rahat onarması için bölgeyi şerit çekerek daha güvenli hale getirdi.

Soysal medya hesabından konu hakkında paylaşımda bulunan Başkan Aşgın, “Mevzubahis yuva ve ailenin bütünlüğü ise gerisi teferruattır.

Dün geceki rüzgarda yuvaları bozulan kumru çiftin insanların yanlarından geçmesine aldırmadan yuvalarını onarmalarına şahitlik ettik. Biz de onlara yardımcı olmak için güvenlik şeridi oluşturduk” ifadelerini kullandı.