Kunduzhan’da internet kesintisi

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Kunduzhan Mahallesi 5. Oruç Sokak’ta gerçekleştirilen kanalizasyon çalışması sırasında Telekom’a ait internet hattının zarar gördüğü iddia edildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetini dile getiren mahalle sakinleri, 15 gündür iletişim kesintisi yaşadıklarını ifade ettiler.

Mahalle sakinleri adına açıklamalarda bulunan Osman Önder, sorunu ilgililere bildirmelerine rağmen bir türlü çözüm sağlanmadığına işaret etti.

Kurumlar arası koordinasyon eksikliğinden dolayı problemin devam ettiğini öne süren Önder, yetkililere seslenerek vatandaşların yaşadığı iletişim mağduriyetinin acilen giderilmesini istedi.